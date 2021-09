Rui Costa apresenta lista de candidatura à presidência do Benfica

JN Hoje às 20:23 Facebook

Rui Costa apresentou esta terça-feira a lista de nomes que compõem a sua candidatura à presidência do Benfica.

Rui Costa confirmou na semana passada que se iria candidatar ao cargo de presidente do Benfica e apresentou esta terça-feira a lista de nomes que o vão acompanhar nesse processo. As eleições no clube da Luz realizam-se a 9 de outubro.

Para Rui Costa, este "é o momento do futuro" e, por isso, pretende "realçar e agradecer aos que se disponibilizaram para os novos desafios".

"Estamos aqui, para sermos mais fortes, mais ganhadores e liderarmos em Portugal e no Mundo", sublinhou. "Esta é parte da minha equipa, gente qualificada, competente e com amor ao Benfica, como cada um dos nossos sócios e adeptos do Glorioso", referiu.

Veja a lista completa:

Mesa da Assembleia-Geral

Fernando Seara - Presidente

José Pereira da Costa - Vice-presidente

Pedro Nunes Carvalho - 1º Secretário

Miguel Vasconcelos Ferreira - 2º Secretário

Rodolfo Lavrador - Secretário (suplente)

Conselho Fiscal

Fernando Fonseca Santos - Presidente

João Augusto - Vice-presidente

Manuel Agria - Vogal

Rui Rodrigues - Vogal

José Appleton - Vogal

João do Paço - Vogal (suplente)

Direção

Rui Costa - Presidente

Luís Mendes - Vice-presidente

Jaime Antunes - Vice-presidente

Domingos Almeida Lima - Vice-presidente

Fernando Tavares -Vice-presidente

Sílvio Cervan - Vice-presidente

Manuel de Brito - Vice-presidente

Rui do Passo - Vice-presidente (suplente)

José Francisco Gandarez - Vice-presidente (suplente)