Rui Costa bate palmas à "fome" de João Neves 

Presidente elogia postura do médio e revela salário de 36 mil euros, por ano, antes do novo contrato. Vínculo pode ser novamente revisto em breve

João Neves foi um dos destaques das águias na última época e, esta sexta-feira foi elogiado pelo presidente Rui Costa, que considerou o jogador como um exemplo modelo do que deseja para representar o Benfica. Perante várias centenas de associados, numa assembleia geral que aprovou o orçamento e acabou de madrugada, o líder encarnado revelou o salário do futebolista, que, sabe o JN, apesar da renovação em dezembro, deve ser novamente melhorado.

"Prefiro um jogador com fome como João Neves, que jogou este ano e posso dizê-lo por 36 mil euros, por ano, até renovar. É o salário do futebol juvenil. Peço desculpa se disse algo que não devia ter feito. Jogou o ano inteiro com o contrato da equipa B e nunca se preocupou. Reparem o rendimento que teve. Prefiro jogadores que vivam o Benfica assim aos que nos tentam condicionar com contratos demasiado elevados", sublinhou o dirigente, que momentos antes abordara a saída de Cher Ndour, outro jovem da formação. "Apresentámos uma proposta alta, mas entendeu que o projeto de vida passava por outro lado e não podia amarrá-lo aqui, nem quero. Discuto até entender que há vontade de representar o Benfica", sublinhou.