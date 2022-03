Rui Costa: "Caminho terá de provocar alteração de mentalidades"

André Bucho Hoje às 22:16 Facebook

Presidente do Benfica discursou na abertura dos prémios anuais do clube, os Galardões Cosme Damião. Quer que os encarnados voltem "a liderar" e lamenta os "dissabores" desta temporada.

"No Benfica, a exigência mínima é vencer. Porque vencer é a nossa essência", começou por afirmar, no discurso que lançou a cerimónia. "Com enorme mágoa pessoal" abordou os "dissabores inesperados" desta temporada, garantindo, ainda assim, "que até ao final desta época desportiva, no futebol ou nas modalidades, temos ainda muita competição para mostrar carater e compromisso".

Afirmando que o "presente é de exigência e compromisso" assegura que "estão bem identificados os motivos que nos levaram a esses dissabores" e que estão "definidas as soluções para que não se voltem a repetir". "E, não tenho receio de o dizer, de voltarmos a liderar. Seja no futebol, seja nas modalidades.", acrescentou ainda o líder das águias.

Para Rui Costa, é preciso começar "um caminho de mudança" que "terá de provocar uma alteração de mentalidades, que pretendemos competitivas", deixando um aviso. "Quem representa o Benfica tem de ter esta mentalidade. Todos. Sem excepção. Só pode ser assim. Nesta casa, ganhar, perder ou empatar nunca poderá representar a mesma coisa."

O presidente dos encarnados fala ainda que estas mudanças têm "o seu tempo de maturação" mas considere-as "imprescindíveis" para chegar ao sucesso.

Luís Mendes aborda momentos "duros"

O novo vice-presidente do Benfica Luís Mendes falou à BTV antes do arranque da cerimónia. "É complicado, tem sido muito duro, com muito trabalho mas vamos conseguir atingir os objetivos. A mensagem é de esperança e tenho a certeza absoluta que vamos conseguir", disse.