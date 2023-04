Rui Costa confiante: "A época vai acabar bem"

JN Hoje às 09:49 Facebook

O presidente do Benfica lidera a comitiva que partiu esta terça-feira para Milão, onde jogará a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

As três derrotas consecutivas não abalam a confiança de Rui Costa para o que falta jogar na temporada. À partida para Milão, onde o Benfica defrontará o Inter de Milão na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, o presidente benfiquista passou uma mensagem de otimismo.

"Fizemos nove meses e meio brilhantes. Passámos por momentos melhores do que estes últimos dias, mas não podemos esquecer isso. Lideramos o campeonato desde a 1.ª jornada até agora. Nada disto pode abalar o que foi feito durante nove meses e meio e estou certo, convicto e mais do que ciente daquilo que temos no balneário. A época vai acabar bem", sublinhou no Aeroporto Humberto Delgado.

Rui Costa adiantou ainda que as águias vão fazer uma participação disciplinar por causa dos casos de arbitragem ocorridos na 28.ª jornada, mostrando-se desagradado com o "barulho externo".

"O Benfica vai fazê-lo [participação disciplinar], mas nem deveria. O Conselho de Disciplina foi tão célere a abrir um processo ao Benfica há pouco tempo por notícias que apareceram nos jornais, nem deveria ser o Benfica a ter de manifestar-se numa situação destas. Vocês noticiaram durante a semana toda algo que é lamentável. Nem vale a pena estarmos a falar do fim de semana, mas sabemos o que essa pressão originou. Não devíamos ser nós a fazer uma participação. Posso adiantar que já fizemos até. Que não seja esse barulho externo a condicionante deste campeonato", vincou.

Por outro lado, reconheceu que a passagem às meias-finais da Champions está complicada, mas garante: "Vamos lutar até ao último segundo".

"Vamos com um resultado negativo, mas é nossa obrigação lutar até ao último segundo e é o que vamos fazer. Estou plenamente consciente de que a equipa fará isso. Jogo mais importante da época? Para o Benfica todos os jogos são os mais importantes. Neste momento é o mais importante porque é o que nos poderá fazer continuar na competição. Não vamos atirar a toalha ao chão", frisou o presidente do Benfica.