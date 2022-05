Rui Costa: "Confiante para o futuro? Muito confiante"

JN Ontem às 23:02 Facebook

O presidente das águias marcou presença no lançamento de uma nova edição da biografia de Eusébio.

À margem do lançamento de uma nova edição da biografia "(E)ternamente Eusébio", o presidente do Benfica mostrou-se otimista quanto ao futuro das águias, depois de uma temporada sem títulos conquistados.

"Confiante para o futuro? Muito confiante", disse Rui Costa, numa breve conversa com os jornalistas.

Para o líder benfiquista, recuperar o melhor de Eusébio seria um passo importante no sentido de um futuro mais risonho.

"O Eusébio é o símbolo da mística e da vontade de ganhar cada jogo, respeitando os adversários, terá de ser sempre um símbolo para todos os atletas deste clube. Se me perguntarem se gostava de ver as nossas equipas jogar com a mesma dimensão do Eusébio, direi que todos nós gostaríamos. Todos sabemos que a qualidade de Eusébio já não há, mas que se consiga incutir nos jogadores todos os outros atributos", explicou Rui Costa.