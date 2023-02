Rui Costa confrontou Tiago Martins após jogo com o Braga

Após a eliminação do Benfica na Taça de Portugal, Rui Costa foi tirar satisfações com o árbitro Tiago Martins sobre uma suposta grande penalidade que ficou por assinalar contra o Braga.

No vídeo, que circula nas redes sociais, é possível ouvir o presidente das águias a criticar o árbitro Tiago Martins por não utilizar o VAR para verificar se teria havido uma grande penalidade sobre Gonçalo Guedes.

"Foste tu que chamaste o VAR para marcar o penálti na Luz [no jogo contra o Sporting] e hoje nem ao VAR foste", acusou Rui Costa nos túneis do Estádio Municipal de Braga.

PUB

Veja o lance no qual o presidente do Benfica reclama penálti por falta sobre Guedes:

Esta derrota deixa as águias de fora da Taça de Portugal, já depois de a equipa ter caído na Taça da Liga. No entanto, os encarnados são líderes da Liga e continuam na Liga dos Campeões.

No final do jogo, Rui Costa fez várias críticas à atuação do árbitro Tiago Martins num jogo em que o Benfica até esteve na frente do marcador, através de um golo de Gonçalo Guedes, mas o Braga empatou. Bah seria expulso e o desafio acabou por decidir nos penáltis, onde o Braga garantiu o acesso às meias-finais da Taça de Portugal.