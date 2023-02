Rui Costa considerado o "craque dos escritórios": "Não se curvou perante o Chelsea"

JN Hoje às 13:18, atualizado às 14:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do Benfica Rui Costa foi, esta quinta-feira, destaque na imprensa espanhola e considerado o "craque dos escritórios", depois do negócio da transferência de Enzo Fernández para o Chelsea.

O mercado já terminou e Rui Costa foi destaque em Espanha, no jornal "AS". A publicação espanhola considerou o líder dos encarnados "craque dos escritórios", principalmente depois da transferência de Enzo Fernández para o Chelsea, num negócios que custou 121 milhões de euros aos cofres dos "blues".

PUB

"Rui Costa e Benfica foram os vencedores do último mercado de transferências. A dura negociação com o todo-poderoso Chelsea para a transferência de Enzo Fernández e o bom trabalho na gestão do Benfica fizeram dele o homem do momento. Não se curvou perante o todo-poderoso Chelsea e finalmente foi forçado a vender o Enzo por insistência do jogador, mas pelo valor da cláusula", pode ler-se na publicação, que destacou ainda a liderança do presidente do Benfica.

"Uma série de decisões que revalorizaram a sua figura como craque absoluto dos escritórios. Sob a sua direção, o Benfica deu um salto de qualidade que no segundo ano ao leme é mais do que evidente", concluiu.

Um estudo do Observatório do Futebol (CIES), publicado esta quarta-feira, conclui que Benfica é o clube com melhor balanço entre contratações e vendas de jogadores nas últimas cinco épocas, com um saldo positivo na ordem dos 370 milhões de euros. O estudo destaca o clube lisboeta como o que melhor desempenho teve desde 2018/19, alicerçado sobretudo nas épocas de 2019/20 e na atual, com as vendas de João Félix e Enzo Fernandéz. De acordo com o documento, os encarnados tiveram um volume na ordem dos mil milhões de euros (1,053 ME), mas em 2019/20, após a venda de Félix ao Atlético Madrid (126 ME), capitalizou 162 ME, e na atual já vai em 158 ME, com a saída de Enzo Fernandéz para o Chelsea (121 ME).