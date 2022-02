Rui Costa contestado antes, durante e no fim do jogo

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 22:13 Facebook

Presidente e equipa foram alvo de críticas.

O difícil momento que o Benfica atravessa está a acentuar-se mais. No final da partida frente ao Gil Vicente, em que as águias foram derrotadas por 2-1, Rui Costa foi muito contestado pela massa associativa do clube encarnado. No Estádio da Luz, foi possível ouvir-se insultos ao presidente e críticas à equipa e lenços brancos.

Já durante o encontro, um grupo de adeptos ergueu uma tarja onde se podia ler "Onde andas Benfica?", que foi retirada pelos stewards presentes na Luz. No decorrer do jogo os aficionados foram assobiando a equipa, sobretudo ao intervalo, quando as águias perdiam por 1-0.

Esta onda de contestação iniciou-se ainda antes da partida. Uma manifestação contra Rui Costa e Luís Filipe Vieira ocorreu nas imediações do Estádio da Luz como forma de protesto.

A conferência de imprensa de Nélson Veríssimo foi atrasada vários minutos, visto que Rui Costa foi ao balneário falar com a equipa.