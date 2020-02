Rui Costa deixa escapar liderança da Volta à Arábia Saudita

Hoje às 15:07 Facebook

O português Rui Costa (UAE-Emirates) perdeu esta quinta-feira a liderança da Volta à Arábia Saudita, ao ser ultrapassado pelo alemão Phil Bauhaus (Bahrain-McLaren), vencedor da terceira etapa, entre Riade e Al-Bujairi.

O alemão surpreendeu nos metros finais dos 119 quilómetros do percurso, ao lançar o sprint ainda longe da meta, acabando por vencer em 2.48.27 horas, o mesmo tempo do sul-africano Reinardt van Rensburg (NTT) e do tunisino Youcef Reguigui (Terengganu), segundo e terceiro, respetivamente.

Rui Costa, 23.º na etapa, ainda conseguiu três segundos de bonificação num sprint intermédio e atacou duas vezes, mas acabou por ser ultrapassado na classificação geral por Bauhaus, que tem agora três segundos de avanço sobre o português. O francês Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic) é terceiro, a oito.

José Neves (Burgos-BH) foi 88.º, a 3.32 minutos, e é agora 89.º da geral, a 12.15 do líder, enquanto Ivo Oliveira (UAE-Emirates) terminou em 92.º, a 7.36, ocupando o 65.º posto, a 8.07.

Na sexta-feira, corre-se a quarta e penúltima etapa, num percurso de 137 quilómetros, entre Wadi Namar Park e Al Mazuhimiya.