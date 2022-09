Rui Costa deixa mensagem à equipa de basquetebol: "Feito único"

JN Hoje às 21:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Presidente da SAD das águias congratula equipa de basquetebol masculina pela presença na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Rui Costa, presidente da SAD do Benfica, deixou uma mensagem de parabéns à equipa de basquetebol do Benfica, que este domingo garantiu passagem à fase de grupos da Liga dos Campeões da Federação Internacional de Basquetebol (FIBA).

"É com um orgulho imenso que congratulo a nossa equipa masculina de basquetebol pela qualificação inédita para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Este é um feito único para a história do nosso clube e para Portugal! Assumimos a organização de uma das rondas de qualificação para lutar pela presença na Liga dos Campeões de basquetebol e conseguimos cumprir o nosso objetivo de uma forma absolutamente irrepreensível. Apesar de não se tratar da conquista de um troféu, é um feito na história do Sport Lisboa e Benfica e, por isso, quero felicitar os atletas, a equipa técnica e o staff por este registo extraordinário. Foi uma caminhada difícil e exigente, mas o sonho tornou-se mesmo realidade. Somos a primeira equipa portuguesa a alcançar esta fase da Liga dos Campeões. Juntos, com o apoio dos nossos adeptos, tudo é mais fácil. A vossa presença foi fundamental nestes três jogos da competição. E Pluribus Unum", pode ler-se.

PUB

Os comandados de Norberto Alves derrotaram os alemães do Bamberg e são a primeira equipa portuguesa na fase de grupos da Champions da história.