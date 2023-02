Rui Costa: "É imperioso ficarmos unidos e imunes a todo um ruído externo"

O Benfica festeja, esta terça-feira, 119 anos e Rui Costa fez questão de reforçar o apelo à união do clube da Luz.

Hoje é dia de festa no universo encarnado e, por isso, a Aula Magna vestiu-se de gala para entregar os galardões Cosme Damião. A gala abriu com o discurso de Rui Costa, que fez questão de reforçar o sucesso da equipa da Luz no último ano.

"É com orgulho que agradecemos a atletas, treinador, projetos e equipas que se distinguiram. Queremos distinguir a nobre causa de servir o Benfica. São muitos os motivos de orgulho, mesmo sabendo que competimos, nunca podemos deixar de ambicionar seja contra quem for e em que modalidade for", afirmou o presidente do clube.

"Ganhámos finalmente a Youth League. Celebrámos o notável triunfo de andebol na EHF, o mais importante de um clube português na modalidade. Acreditamos que vamos estar nos quartos de final da Liga dos Campeões, ao mesmo tempo que lideramos no campeonato nacional desde a primeira jornada. Somos o primeiro clube português no basquetebol a reclamar presença na Liga dos Campeões. Lideramos em sete das dez modalidades de pavilhão. Em breve também seremos vitoriosos no râguebi. Somos campeões em título de futebol, andebol, basquetebol, futsal , hóquei em patins e polo aquático, em feminino. O Benfica é do mundo, também no feminino. Queremos um Benfica cada vez mais global e eclético", salientou Rui Costa, apelando à união dos encarnados.

"Queremos sempre muito mais. Se queremos sempre elevar o nome do Benfica, só o conseguimos com a paixão dos adeptos, é com alegria que temos mais 39.070 associados nos últimos 12 meses. É em nossa casa que se registam as maiores assistências do campeonato e é com essa ambição que trabalhamos diariamente, numa exigência que queremos em todos os campos, sem nenhuma cedência, para alcançar o que os nossos pergaminhos exigem. Só dependemos do nosso trabalho, talento, compromisso e ambição, todos juntos. Sabemos as dificuldades e obstáculos que nos esperam. A nossa grandeza implica que tudo o que nos envolva tenha impacto mediático e sirva demasiadas vezes para fazer esquecer outras realidades. É imperioso ficarmos unidos, focados e imunes a todo um ruído externo", concluiu.