Rui Costa e Ivo Oliveira entre os escolhidos da UAE Emirates para a Volta a Espanha

JN/Agências Hoje às 10:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Os portugueses Rui Costa e Ivo Oliveira vão alinhar na 75.ª edição da Volta a Espanha em bicicleta, que vai ser disputada entre terça-feira e 08 de novembro, anunciou, esta quinta-feira, a equipa UAE Emirates.

Rui Costa, de 34 anos, vai disputar pela segunda vez a Vuelta, depois do 43.º lugar em 2017, naquela que será a sua 12.ª grande volta - conta nove presenças no Tour e uma no Giro.

Já Ivo Oliveira, campeão nacional de contrarrelógio, vai estrear-se em corridas de três semanas, aos 24 anos, ao integrar o lote de oito corredores escolhidos da equipa, que aposta no espanhol David De La Cruz e no italiano Davide Formolo para o topo da classificação geral.

Para a Vuelta de 2020, que inicialmente estava marcada para o período entre 14 de agosto e 6 de setembro, deveria partir dos Países Baixos e passar por Portugal, a UAE Emirates vai contar ainda com o italiano Alessandro Covi, o colombiano Sergio Henao, o belga Jasper Philipsen e o bielorrusso Aleksandr Riabushenko.

A Vuelta vai ser disputada em 18 tiradas - em vez das 21 habituais - entre Irún, no País Basco, e Madrid.

"Na definição da nossa equipa, tivemos em conta que, com 18 etapas, a corrida vai ser intensa desde o primeiro dia", afirmou o diretor desportivo da UAE Emirates, Matxin Fernández, assegurando ter feito "uma seleção equilibrada entre jovens e atletas mais experientes".

De La Cruz vai ter "a oportunidade de mostrar o seu esforço nas estradas do seu próprio país, depois dos desempenhos consistentes no Tour", segundo Matxin Fernández, realçando que Formolo "chega cheio de energia, depois de ter abandonado a 'Grande Boucle', devido a uma queda".

"O Rui Costa e o Sergio Henao são os nossos ciclistas mais experientes e vão saber valorizar a presença", sublinhou o responsável da equipa, apontando a estreia de Ivo Oliveira e dos outros três jovens como integrante da filosofia da UAE Emirates.