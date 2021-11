Rui Costa e Jesus em sintonia antes das decisões

Luís Antunes Hoje às 21:49 Facebook

Presidente e treinador do Benfica almoçam juntos. Tema da renovação de contrato ainda não foi discutido.

Rui Costa e Jorge Jesus almoçaram num conhecido restaurante da zona de Lisboa. O presidente e o treinador do Benfica deixaram-se inclusive fotografar numa sala com outros clientes. O encontro terá servido também para abordar algumas questões de trabalho relacionadas com o plantel e que serviu para passar, essencialmente, a imagem de sintonia e união entre ambos, logo depois dos encarnados terem desmentido o interesse em outros treinadores como estando na linha de sucessão.

O dossiê de uma eventual renovação não esteve, sabe o JN, em cima da mesa. O tema só será avaliado, ao que apurámos, apenas no final da época, tendo em conta o cumprimento dos objetivos traçados pela SAD e também tendo em conta a vontade do treinador. Jesus tem muito mercado, sobretudo no Brasil, onde construiu uma excelente imagem no Flamengo, ao ponto de ser apontado como um dos sucessores de Tite, no comando técnico da seleção canarinha.