O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol informou, esta quarta-feira, que Rui Costa é o árbitro nomeado para o Boavista-Benfica.

O juiz da AF Porto terá como assistentes Nuno Manso e João Bessa Silva, bem como Gustavo Correia no vídeo-árbitro. O jogo entre panteras e águias abre a 23.ª jornada do campeonato e irá disputar-se sexta-feira, a partir das 20.15 horas, no Estádio do Bessa.