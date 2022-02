Rui Costa e o jogo com o Ajax: "Tem um peso enorme"

Depois de um almoço com o dirigente do Ajax, o presidente do Benfica destacou a importância do duelo desta quarta-feira, a contar para a Liga dos Campeões.

"O jogo tem um peso enorme, como teria mesmo que a época estivesse a correr às mil maravilhas. Estamos nos oitavos da Liga dos Campeões, algo que não acontecia há muito. É um jogo de extrema importância para nós numa época que indiscutivelmente não nos está a correr como desejávamos. Por isso, este jogo tem um peso ainda maior. Estamos nos oitavos de final da Liga dos Campeões com todo o mérito, depois de passar um grupo com Bayern e Barcelona. Neste momento temos de enfrentar esta eliminatória, que será extremamente difícil, com o otimismo característico do nosso clube", começou por dizer Rui Costa em declarações à BTV, com elogios à equipa holandesa.

"Não é novidade para ninguém o que o Ajax tem feito nos últimos anos, a característica de jogo, os jogadores. Estiveram em Portugal contra um adversário nosso na fase de grupos, conhecemos os resultados que aí tiveram e sabemos que será uma eliminatória difícil. Mas quem está nos oitavos não pode esperar uma eliminatória fácil, seja contra quem for, e temos de enfrentar este jogo no limite das nossas capacidades, assumindo que a época não está a correr como todos desejávamos. Mas temos aqui uma boa possibilidade de dar uma resposta para tentar inverter o nosso caminho em termos nacionais", concluiu.

O Benfica defronta, esta quarta-feira, no Estádio da Luz, o Ajax em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O pontapé de saída está marcado para as 20 horas e arbitragem estará a cargo de Slavko Vincic (Eslovénia), com o esloveno Rade Obrenovic no VAR.