Rui Costa e plantel do Benfica fazem a festa no balneário do Dragão

O presidente do Benfica e o plantel fizeram, esta sexta-feira, a festa no balneário do Estádio do Dragão após o triunfo (0-1) diante do F. C. Porto.

O Benfica venceu, esta sexta-feira, no Estádio do Dragão, o F. C. Porto em jogo da décima jornada da Liga. Rafa marcou o golo do encontro. Eustáquio foi expulso, tal como Sérgio Conceição. Depois do apito final, o treinador azul e branco dirigiu-se à equipa de arbitragem liderada por João Pinheiro e recebeu ordem de expulsão.

Com este triunfo, os encarnados, que, em 19 jogos esta temporada, ainda não perderam, passam a somar 28 pontos, mais seis do que o F. C. Porto, que interrompeu uma série de cinco triunfos seguidos em todas as competições.