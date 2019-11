Rui Costa: "Estar à frente do campeonato é o grande objetivo da época"

Nuno Barbosa Hoje às 21:04 Facebook

O dirigente encarnado abordou, esta quarta-feira, a campanha europeia do Benfica considerando que a continuidade das águias na Champions está "difícil" mas não "impossível".

"Estar à frente do campeonato é o grande objetivo da época, não se pode falar em compensar o que quer que seja. Da mesma forma que não anulamos que não estamos na Europa como gostaríamos de estar e como desejaríamos. Assumo que vamos sempre à procura de fazer o melhor nas competições europeias. Está difícil mas não impossível. Não posso permitir que se desvalorize que o Benfica seja primeiro no campeonato. Uma coisa não anula a outra mas não se pode falar em compensar uma coisa que é o objetivo da época", começou por dizer Rui Costa no World Scounting Congress, no Porto.

Sobre a chegada de Yony González ao plantel dos encarnados, o dirigente do Benfica foi categórico: "A seu tempo irão saber sobre o mercado do Benfica".