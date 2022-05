Rui Costa: "Estivemos longe daquilo que pretendemos"

Presidente do Benfica revelou que as águias falharam em alcançar os objetivos nacionais, destacando o percurso na Liga dos Campeões.

Na intervenção durante o evento Corporate, que junta o Benfica aos seus parceiros, Rui Costa destacou o trajeto das águias nas competições europeias, não escondendo que internamente os objetivos não foram alcançados.

"Nesta temporada, se na Liga dos Campeões fizemos uma caminhada que, dadas as circunstâncias, nos orgulha, eliminando Spartak Moscovo, PSV, Barcelona, Dínamo Kiev e Ajax, quebrando apenas com o Liverpool, pese embora o extraordinário empate a três alcançado em Inglaterra, o certo é que nas competições nacionais estivemos longe daquilo que pretendemos. Assumo-o sem qualquer tipo de rodeios porque é essa a minha forma de estar. Assumo as minhas responsabilidades por esta época e assumirei sempre, sem hesitar, tudo o que precisar de assumir. Não me escondo, não me esconderei nunca, atrás de ninguém nem de nada", começou por dizer.

Rui Costa explicou que, aquando a eleição em outubro, tinha "perfeita noção do imenso trabalho que tinha pela frente", rumo a voltar a "ser esse Benfica" que os adeptos desejam. O líder dos encarnados acredita que o Benfica vai alcançar os objetivos máximo na próxima época. "Faremos tudo o que nos compete para lá chegar. Nós, dirigentes, técnicos, jogadores e adeptos do Benfica, faremos a nossa parte. E apenas exigimos que todos os intervenientes neste maravilhoso desporto, todos sem exceção, cumpram com seriedade as suas funções e responsabilidades", referiu.