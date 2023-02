Rui Costa: "Estivemos na Taça até nos terem deixado lutar por ela"

Rui Costa, presidente do Benfica, não poupou nas críticas à arbitragem liderada por Tiago Martins, no jogo desta quinta-feira, no reduto do Sporting de Braga, para os quartos de final da Taça de Portugal de futebol, no qual as águias saíram eliminadas, no desempate por penáltis (4-5), depois do empate a um golo, após prolongamento. Mas António Salvador, líder do clube minhoto, não concorda com a observação do homólogo benfiquista, tendo tecido elogios ao desempenho da equipa de arbitragem.

"Não vou estar com meias palavras porque este jogo não é para isso. Foram casos a mais e demasiado evidentes", afirmou Rui Costa, presidente do Benfica, após o encontro de Braga.

"Não há explicação. Começou com domínio claro, primeira meia hora excelente e fomos impedidos de fazer o 2-0. Há um penálti claríssimo sobre o Gonçalo Guedes, não sou eu que digo, são as imagens que o mostram. Foi o mesmo árbitro que fez de VAR na Luz e quase obrigou o Soares Dias a marcar o penálti contra nós no Benfica-Sporting, num lance quase com a mesma dinâmica. E este foi com mais intensidade e fez vista grossa", disparou o líder encarnado.

"Não vou contestar a expulsão do Bah, é clara, muito clara. Mas não consigo compreender como na segunda parte, com o Racic, consegue avaliar de forma diferente dois lances semelhantes. Nem neste lance, nem o do Gonçalo Guedes, é inadmissível como não chamaram o árbitro ao VAR, o senhor Fábio Melo não é virgem nestas situações. Não se compreende o mesmo árbitro e VAR terem dois critérios diferentes no mesmo jogo", acrescentou Rui Costa.

"Nunca escondo as debilidades da minha equipa, hoje não tenho nada a apontar. Foram capazes de jogar hora e meia com dez, porque assim o quiseram. Estivemos nesta Taça até nos terem deixado lutar por ela. Agradeço aos adeptos, no estádio e em casa, que estiveram a torcer e que ficaram escandalizados. Posso dizer que estamos fortes. Jogaram hora e meia em inferioridade numérica, num campo difícil. Fizemos de tudo para continuar na Taça de Portugal e não nos deixaram", disparou o presidente do Benfica.

Já António Salvador, presidente do Sporting de Braga, elogiou o desempenho da equipa de arbitragem: "Foi uma grande arbitragem. A expulsão não deixa dúvidas e podia ter acabado época do Pizzi", realçou.

"Foi uma vitória justa, um jogo longo, onde se defrontaram duas grandes equipas, sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, mas foi um justo para o Braga vencer esta eliminatória. Os jogadores estão de parabéns, assim como a massa associativa, que ajudou a equipa", acrescentou António Salvador.

"Temos vindo a trabalhar e temos mais uma final no domingo, com pouco tempo de preparação. Não consigo perceber porque não jogámos ontem. O Benfica teve oportunidade de adiar esse jogo do fim de semana, o Braga não teve, deviam defender as equipas que estão nas competições europeias, este jogo deveria ter sido jogado ontem. Amanhã vamos preparar um jogo que não se pode preparar", criticou ainda António Salvador.