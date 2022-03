Rui Costa festeja 50 anos em temporada de estreia

Rui Farinha Hoje às 21:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Presidente das águias desde julho, o ponto mais alto foi o apuramento para os quartos de final da Champions. O mais baixo revelou-se a saída de Jesus.

O presidente Rui Costa completa esta terça-feira (29 de março) meio século de vida e terá direito a bolo de aniversário no Seixal. À frente das águias desde 9 de julho, altura em que Luís Filipe Vieira foi obrigado a afastar-se, devido à Operação Cartão Vermelho, a vida de Rui Costa mudou radicalmente nos últimos meses. Ainda adaptar-se ao novo cargo, para o qual foi eleito em outubro, o percurso à frente as águias tem sido irregular. O ponto mais alto foi o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões, já o mais baixo acabou por ser o despedimento de Jorge Jesus, no fim de dezembro.

A equipa de futebol arrancou bem a época, ultrapassou as duas pré-eliminatórias na Champions, e somou sete vitórias seguidas no campeonato. Mas a partir de 3 de outubro, dia em que foram derrotadas em casa pelo Portimonense para a Liga, as águias começaram a perder gás até ficarem sem a liderança do campeonato e serem afastadas da Taça de Portugal. Eliminação que custou o cargo a Jorge Jesus, após várias semanas em que o nome do técnico foi associado a um regresso ao Flamengo. Já com Nélson Veríssimo, o Benfica perdeu a final da Taça da Liga, frente ao Sporting, mas conseguiu o apuramento para os quartos da Champions, após passar o Ajax. Um marco crucial na ainda curta carreira presidencial de Rui Costa.