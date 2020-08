Rui Costa ficou em 11.º lugar no contrarrelógio dos europeus de estrada

JN Hoje às 17:22 Facebook

O português Rui Costa ficou em 11.º lugar no contrarrelógio dos Campeonatos Europeus de estada, em ciclismo, disputado esta segunda-feira, em Plouay, França. Já Daniela Campos terminou no top-10 (nono) a prova de juniores femininas.

Rui Costa percorreu os 25,6 quilómetros da prova individual em 32.32,94 minutos, mais 2.15 minutos que o suíço Stefan Kung, novo campeão da Europa, graças a um registo de 30.18,11 m. O francês Rémi Cavagna ficou com a medalha de prata, com mais 18 segundos do que o helvético e o belga Victor Campenaerts foi terceiro a 22 segundos.

Rafael Reis, o outro português em competição, teve uma avaria na mudança nos quilómetros iniciais da prova que o obrigou a parar e terminou na 20.ª posição, a 3.22 minutos do vencedor.

Na prova de juniores femininas, Daniela Campos concluindo os 25,6 quilómetros em 39.48,07 minutos, mais 2.24 minutos do que a vencedora, a holandesa Elise Uijen, que gastou 37.24,87 minutos. A segunda classificada foi a francesa Maeva Squiban, a 1.01, e a italiana Carlotta Cipressi fechou o pódio, com mais 1.28 minutos.

Na quarta-feira, pelas 11 horas, disputa-se a corrida de fundo para elite, com o pelotão a dar 13 voltas ao circuito de Plouay, totalizando 177,45 quilómetros e um acumulado de subida de 2535 metros. Portugal estará representada por Ivo Oliveira, Rafael Reis, Rafael Silva, Rúben Guerreiro, Rui Costa e Rui Oliveira.