Rui Costa foi ao balneário após a derrota no Dragão

Luís Antunes Hoje às 17:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Presidente da SAD esteve ao lado do plantel e da equipa técnica logo após a derrota no Estádio do Dragão. Nélson Veríssimo firme até ao final da presente temporada.

O presidente Rui Costa esteve ontem no balneário, no final do clássico no Dragão, para cumprimentar os jogadores e o treinador Nélson Veríssimo, numa demonstração clara de apoio ao grupo logo após a derrota com o F. C. Porto (3-1). O desaire deixa os encarnados cada vez mais longe da corrida pelo título, a sete pontos da liderança, onde estão os dragões e o Sporting.

Apesar da entrada com o pé esquerdo, face ao resultado, embora num contexto particularmente adverso, o JN sabe que o novo treinador conserva todo o apoio da estrutura. E está firme no comando da equipa até final da temporada. Apesar do cenário complexo na Liga, os benfiquistas têm ainda todas as possibilidades de conquistar a Taça da Liga e podem bater-se pela passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões. São objetivos que os responsáveis têm em mente, sem colocar de lado a exigência de encurtar distâncias para a liderança do campeonato.