Rui Costa foi o melhor português na estreia da Vuelta 2020

O quinteto português que participa na Volta a Espanha em bicicleta teve uma estreia mediada na prova que arrancou esta terça-feira em Irún, na fronteira com a França, e termina a 8 de novembro, em Madrid.

O melhor luso foi Rui Costa (UAE Emirates), que concluiu a tira de 173 km, com meta em Eibar, na 23.ª posição, a 1.38 minutos do vencedor, o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Nélson Oliveira (Movistar) terminou a etapa no 53.º lugar, a 7.33 minutos do camisola vermelha, símbolo da liderança da geral.

Rui Oliveira (UAE Emirates) cortou a meta na centésima posição, a 15.20 minutos do primeiro, conseguindo alcançar um resultado melhor do que o irmão e colega de equipa Ivo, 165.º a 20.13 minutos do líder da Vuelta.

Ricardo Vilela (Burgos-BH) chegou em 105.º lugar, também a 15.20 minutos.