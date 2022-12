Rui Costa homenageia campeões europeus: "Continuem a ser um exemplo"

JN/Agências Hoje às 12:15 Facebook

Presidente benfiquista esteve presente no lançamento do livro "Talento e Superação", que recorda as duas Taças dos Campeões Europeus conquistadas pelo clube na década de 1960.

O presidente do Benfica, Rui Costa, homenageou antigos jogadores que se sagraram campeões europeus de futebol ao serviço dos 'encarnados', referindo que devem "continuar a ser um exemplo" para o futuro.

Com a presença de quatro campeões europeus - Artur Santos, José Augusto, Mário João e António Simões - o auditório do Museu Benfica recebeu o lançamento do livro "Talento e Superação," que recorda as duas Taças dos Clubes Campeões Europeus conquistadas pelas águias na década de 1960.

"Têm de continuar a ser exemplo para que possamos voltar a ser campeões europeus e essa era a maior homenagem que vos poderíamos fazer", disse Rui Costa, que esteve presente no evento.

O presidente do Benfica agradeceu aos presentes "pelo que fizeram pelo Benfica", salientando que a "grandeza e exigência" no clube nasceu com os jogadores que conquistaram "os títulos mais importantes" da história do Benfica.