Rui Costa: "Iremos espalhar as casas pelo Mundo inteiro"

O presidente do Benfica participa, nesta quarta-feira, na apresentação da Casa do Benfica de Santarém 2.0, um projeto inovador do clube da Luz,, no fomento da ligação com os benfiquista,s nas diversas regiões.

"Quero agradecer ao município de Santarém por todo o apoio e por acreditar na marca do Benfica. Faz todo o sentido começar aqui. Será o primeiro pilar das novas casas, que iremos espalhar pelo mundo inteiro", disse, esta quarta-feira, Rui Costa, presidente do Benfica, na apresentação da Casa do Benfica de Santarém 2.0.

"Este será o primeiro pilar das novas casas, que iremos espalhar pelo Mundo inteiro. Temos 298 casas espalhadas pelos cinco continentes, cinco mil desportistas nessas casas e isso enche-nos de orgulho. 25% das receitas do Estádio da Luz nascem das Casas do Benfica e queremos aproximar cada vez mais os adeptos do Estádio da Luz", acrescentou o líder dos encarnados.