Rui Costa ligou à criança obrigada a assistir semidespida ao Famalicão-Benfica

Rui Costa, presidente do Benfica, ligou à criança que, no último sábado, foi obrigada a assistir semidespida à partida entre o Famalicão e o Benfica, que se realizou no Estádio Municipal de Famalicão.

"O presidente deu-lhe, por telefone, umas palavras de apreço e disse-lhe: quando te deslocares ao Estádio da Luz vem ter comigo", revelou o pai da criança, em declarações ao JN.

Sem desejar ser identificado, o progenitor adiantou que Rui Costa foi "muito simpático". "Não nos convidaram para ir ver o próximo jogo a Lisboa mas também não estávamos à espera disso. Eu e o meu filho temos lugar anual na Luz, não desejamos protagonismo nem dinheiro de quem quer que seja. O que realmente queremos é que nunca mais aconteça uma coisa destas em Portugal, que uma criança seja obrigada a ver um jogo em tronco nu".