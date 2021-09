Rui Costa marca conferência de imprensa para esta noite

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 15:44 Facebook

Rui Costa irá dar uma conferência de imprensa esta terça-feira à noite, pelas 20.30 horas, numa altura em que as eleições no Benfica se aproximam.

O atual presidente do Benfica vai prestar declarações aos jornalistas numa conferência agendada para as 20.30 horas desta terça-feira. O antigo jogador deverá assumir a candidatura à presidência do clube, nas eleições do próximo dia 9 de outubro.

Rui Costa desempenha as funções de presidente, depois de Luís Filipe Vieira ter renunciado ao cargo a 15 de julho na sequência da operação "Cartão Vermelho". Costa pode juntar-se assim a Francisco Benítez, o único candidato assumido à presidência do Benfica, até ao momento.