Rui Costa: "Na fase que atravessamos, que venham mais Jaimes Graças"

O presidente do Benfica foi o anfitrião da exposição sobre Jaime Graça no Museu Benfica-Cosme Damião. Rui Costa recordou episódios com o antigo treinador e salientou que seria bom para o clube a existência de mais profissionais como Jaime Graça.

"O Jaime Graça era um exemplo para os mais novos, para os Brunos Lages e os Renatos Paivas, e para o Rui Costa, que começava como dirigente. Quando passei a dirigente, tinha a cargo a formação. Disseram-me que, se quisesse saber como ficaria um jogo ao fim de cinco minutos, que devia falar com o Jaime Graça. Fiz esse teste várias vezes. Quem apostasse, perguntava ao Jaime e ganhava. Não são vocês [a família] que têm de nos agradecer, somos nós, pelo extraordinário exemplo. Jaime Graça será recordado, temos honra e orgulho nesta exposição. Que seja sempre visto como era. Na fase que estamos a atravessar, que venham muitos mais Jaimes Graças", afirmou o líder das águias.

Diamantino Miranda, Carlos Manuel, José Augusto, Paulo Madeira, Simão Sabrosa e Artur Moraes foram os ex-atletas do Benfica que marcaram presença na cerimónia.

A neta Carminho representou a família de Jaime Graça - que disponibilizou ao museu várias peças pessoais de Jaime Graça, desde troféus a uma camisola da Seleção Nacional, utilizada no Mundial 1966 - e não se esqueceu de deixar palavras de agradecimento a Renato Paiva e Bruno Lage, ex-treinadores da formação benfiquista. "Agradeço a Bruno Lage e a Renato Paiva, não perderam a humildade, recordam sempre o meu avô na carreira", disse.