Rui Costa: "Não era o desfecho que ambicionávamos"

Rui Costa, presidente do Benfica, anunciou, esta terça-feira, a rescisão de contrato com o treinador Jorge Jesus.

"Não era este o desfecho que ambos ambicionávamos, como é óbvio. Trabalhámos arduamente para chegar ao fim deste ano com os objetivos cumpridos, mas com a mesma frontalidade que sempre tivemos juntos, chegámos à conclusão que este dia acabou por ser melhor para ambas as partes", começou por dizer o presidente do Benfica na sala de imprensa do Seixal.

"Queria publicamente agradecer toda a dedicação e pelo esforço de Jorge Jesus ao longo deste ano e meio em que esteve ao serviço do clube e desejar-lhe a ele e à equipa técnica as maiores felicidades para o prosseguimento da carreira", concluiu Rui Costa.

Imediatamente após Rui Costa ter falado foi a vez de Jorge Jesus deixar umas palavras ao universo benfiquista. "Este projeto, ao qual eu abracei com muito coração no Benfica, chegou ao fim. Vim para o Benfica sempre a pensar que era uma solução e não um problema. Para aqueles que são os interesses do Benfica, e o que é o melhor para todos, achei também por bem que esta decisão fosse a melhor para ambas as partes. A minha vida vai continuar como sempre, a trabalhar com amor e paixão. Tive muita honra de mais uma vez ter voltado a esta casa e ter defendido os interesses do Benfica", disse JJ que antes de abandonar a sala de imprensa abraçou Rui Costa.