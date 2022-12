Rui Costa: "Não podemos estar com o deslumbramento de a coisa estar a correr bem"

JN Hoje às 22:07 Facebook

Rui Costa, líder das águias, reconheceu, na noite deste domingo, o bom momento das águias, mas advertiu que ninguém pode perder o foco, pois "falta muito até às conquistas".

O presidente do Benfica agradeceu os aplausos dos adeptos que participavam na 8.ª edição do torneio mundial de sueca das casas do clube, este domingo, na Luz. E enalteceu a dedicação dos simpatizantes.



"São pessoas que vivem o Benfica de uma forma diferente porque não podem estar tão presentes como outras. Sinto-me honrado e orgulhoso. É um bom momento do clube e é normal que as coisas sejam vistas de uma forma mais positiva", começou por referir, em declarações à BTV.

Apesar do bom momento, o responsável alertou para os riscos de um eventual abrandamento do foco na tarefa a desempenhar. "Trabalhamos afincadamente, procurando que os anos acabem como este está a correr desportivamente. Não é só no futebol, nas modalidades também. Está a ser, até aqui, positivo. Como já tive a oportunidade de dizer, falta muito até às conquistas. Este foco não pode ser perdido e não podemos estar com o deslumbramento de a coisa estar a correr bem", lembrou Rui Costa.

Segundo o dirigente, só existe um caminho para manter o sucesso. "Aquilo que temos de fazer, após a interrupção do campeonato (no futebol) e nas modalidades, é ganhar. O foco que tivemos no início da temporada para programar todas as equipas e os títulos que pretendemos tem de se manter, apesar de como as coisas estão neste momento. É nesse caminho que queremos ir. Daí termos esta forma de estar no clube, sentindo que as pessoas estão felizes com o que está a ser feito", acentuou.