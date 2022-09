Rui Costa: "O Benfica europeu é uma realidade cada vez mais sólida"

JN Hoje às 18:04 Facebook

O líder das águias, na mensagem do Relatório e Contas do clube 2021/22, que será apresentado dia 30, destaca títulos europeus e alega que a saída de Vieira "exigiu unidade reforçada" no clube.

"Sob o lema, "vencer, vencer sempre", demos novo ímpeto à aposta desportiva. Foram evidentes as melhorias no desempenho global das equipas masculinas e a consolidação do poderio benfiquista na vertente feminina: nunca as mulheres do Benfica ganharam tanto para honra e glória do Clube. Uma glória que todos vivemos e vibrámos, igualmente, com a conquista de títulos internacionais inéditos - UEFA Youth League de futebol e a EHF European League de andebol - prova de que o Benfica europeu é uma realidade cada vez mais sólida", refere o presidente das águias, na mensagem destinada aos sócios e inerente ao Relatório e Contas do clube que será apresentado dia 30, em Assembleia Geral.

Por outro lado, Rui Costa congratula os associados pela "serenidade demonstrada" no período sequente à destituição de Luís Filipe Vieira. ​​​​"A saída inesperada do anterior presidente exigiu unidade reforçada e sentido de responsabilidade, pelo que me cumpre elogiar os sócios pela serenidade demonstrada, permitindo aos órgãos sociais assegurar a gestão corrente, concluir os processos de fecho dos vários plantéis e garantir o sucesso da emissão obrigacionista. Tudo culminado num processo eleitoral irrepreensível", refere o documento.