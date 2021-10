Rui Costa, o líder com maior apoio eleitoral da história do Benfica

Luís Antunes Hoje às 09:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Rui Costa transformou-se, no final da madrugada de ontem, no 34.º presidente do Benfica e no líder mais votado de sempre do clube.

O maestro recebeu o sim de 33 754 votantes, o que representa 682 841 votos (84,48%) num apoio de expressão inédita em toda a história eleitoral das águias. E inserido num sufrágio que também bateu o recorde de ida às urnas (40 085) e deixou Francisco Benitez (12,24%) no segundo lugar.

A vitória do novo presidente das águias ganhou mesmo uma dimensão arrasadora como demonstra o facto de Rui Costa ter amplamente superado o melhor resultado de Luís Filipe Vieira (22 787 sócios - 471 670 votos), na anterior eleição, em 2020.