Rui Costa: "Obrigado pelo sacrifício. Somos campeões nacionais!"

O presidente do Benfica Rui Costa fez um discurso aos jogadores no balneário, agradecendo toda a dedicação para a conquista do 38º campeonato nacional.

"Foi um ano difícil, onde havia a responsabilidade no clube por há muitos anos não ganharmos um troféu. Conseguimos dar aos adeptos a maior alegria, aquilo que eles mais desejam de nós", começou por dizer Rui Costa, no balneário, aos jogadores e equipa técnica do Benfica.

"Como presidente, e penso que posso falar em nome de todos os benfiquistas, obrigado pela enorme alegria que nos deram. Obrigado por todo o trabalho e sacrifício. Desde a primeira jornada acreditaram que íamos ser campeões. Somos campeões nacionais!", reiterou o presidente do Benfica.