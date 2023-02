Rui Costa oitavo na terceira etapa da Volta à Comunidade Valenciana

JN/Agências Hoje às 19:55 Facebook

O português Rui Costa (Intermarché-Wanty-Circus) foi hoje oitavo classificado na terceira etapa da Volta à Comunidade Valenciana em bicicleta, seguindo em sétimo na geral após a tirada ganha pelo italiano Simone Velasco (Astana).

Velasco, de 27 anos, cumpriu os 145,1 quilómetros entre Bétera e Sagunto em 3:12.47 horas e foi o melhor num 'sprint' a três entre homens que chegaram três segundos à frente do pelotão.

O luxemburguês Bob Jungels (BORA-hansgrohe) acabou no segundo lugar e o dinamarquês Jonas Gregaard (Uno-X) no terceiro, com Rui Costa a chegar junto dos favoritos, a três segundos, cortando a meta no oitavo posto.

O português, que segue em boa forma neste arranque da época, em que já venceu o Troféu Calvià, na estreia pela equipa belga, é sétimo à geral, a 10 segundos do líder, o italiano Giulio Ciccone (Trek-Segafredo).

Ciccone tem três segundos de vantagem para o espanhol Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), que subiu a segundo já depois do segundo dia devido a uma relegação do britânico Tao Geoghegan Hart (INEOS), por 'sprint' irregular, com o russo Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) em terceiro, a seis.

No sábado, a quarta e penúltima etapa liga Burriana ao Alto de la Cueva Santa em 181,6 quilómetros, com uma chegada em alto, de segunda categoria, a encerrar um dia com outras quatro ascensões categorizadas.