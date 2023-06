Rui Costa: "Primazia na aposta desportiva começa a dar frutos"

Na assembleia-geral ordinária do Benfica, que decorreu na noite desta quinta-feira no pavilhão número 2 da Luz, o presidente do clube deixou um "tributo a todos os benfiquistas", face à recente conquista da liga de futebol.

"É com orgulho benfiquista pela conquista do 38 que me apresento diante de vós para deliberarmos sobre o orçamento e o plano de atividades para a época 2023/24", afirmou Rui Costa, aos associados presentes na assembleia-geral ordinária do Benfica.

"Não só no futebol, mas também nas modalidades e no futebol feminino, a estratégia de primazia na aposta desportiva começa a dar frutos", salientou o presidente das águias, pedindo uma "calorosa salva de palmas para todos os nossos campeões e campeãs que elevaram o nome e a glória do Benfica".

PUB

"Orgulha-me o ambiente extraordinário que se vive no nosso Estádio e Pavilhões, carregado de fervor benfiquista, e que empurra as nossas equipas para a vitória", disse ainda Rui Costa.