Rui Costa: "Saberemos ignorar as mentiras de quem nos quer dividir"

Rui Costa, líder das águias, apelou, na manhã deste sábado, à "união e coesão" dos associados contra a "campanha de desestabilização" que diz existir contra o clube. E lembrou que só a luta pelo cumprimento de objetivos o podem condicionar. Dirigente revelou ainda os seis "eixo estratégicos" do mandato .

No primeiro discurso do novo líder benfiquista, no dia da entrega dos emblemas de filiação clubística, Rui Costa apelou à "união e coesão" dos sócios e adeptos em torno do clube. "Nas últimas semanas temos assistido a uma crescente campanha de desestabilização. Saberemos ignorar as mentiras e quem nos quer dividir. Saberemos seguir o rumo que traçamos para o clube", sublinhou o responsável durante a cerimónia de entrega de 971 emblemas (platina, ouro e prata) que distinguem os anos de filiação dos associados e que decorre, na Luz.

O dirigente acentuou a ideia de que o executivo será imune a eventuais pressões. "Temos objetivos bem delineados e apenas esses, as vitórias em campo, cumprimento das expectativas de associados e adeptos, sustentabilidade financeira, condicionarão o nosso mandato", sublinhou.

Por outro lado, revelou as linhas estratégicas definidas durante a primeira reunião do executivo. "O plano desportivo, primazia dos sócios e adeptos, sustentabilidade financeira, revisão estatutária, comunicação eficaz e infraestruturas. Em paralelo pretendemos um Benfica que sempre paute pela clareza dos processos e a união", acentuou.