Rui Costa: "Se pudéssemos teríamos trazido o Ricardo Horta no último dia de mercado"

O presidente do Benfica confirmou, esta quarta-feira, que o clube encarnado queria contratar Ricardo Horta para a nova temporada e explicou a razão da "novela" se ter prolongado.

"Não vou esconder o que todos sabem. O Benfica fez uma proposta e estamos cómodos. E no último dia de mercado, se pudéssemos, teríamos trazido o Horta. O Benfica fez uma proposta e a partir daí não dependia de nós. Não tendo o Ricardo Horta, quero esclarecer às pessoas que a novela durou porque ficámos dependentes de dois clubes e não da nossa proposta. E isso já foi escalpelizado o suficiente. Em termos do que é a estratégia do clube, não trouxemos o Horta, trouxemos outro jogador. Se tivesse aparecido a oportunidade de trazer o Ricardo, não estávamos acanhados a esse ponto e poderíamos ter trazido o jogador. Foi novela tão falado que tão pouco há a dizer sobre isso", disse Rui Costa depois de apresentar o relatório de contas no auditório do Museu Cosme Damião.

A Benfica SAD registou, esta quarta-feira, um prejuízo de 35 milhões de euros no exercício de 2021/22, segundo o relatório enviado pelos encarnados à CMVM.

"O resultado líquido do exercício de 2021/22 ascende a um valor negativo de 35 milhões de euros, o qual está significativamente influenciado pelo resultado obtido com transações de direitos de atletas, bastante inferior aos valores alcançados nos últimos exercícios. Em termos operacionais sem direitos de atletas, verificou-se uma melhoria de 37,4 milhões de euros face ao período homólogo", pode ler-se em comunicado.