Rui Costa: "Só dependemos de nós para alcançar objetivos"

Rui Costa, presidente do Benfica, afirmou neste sábado, no Estádio da Luz, na entrega de anéis e de emblemas de dedicação a sócios do emblema, que o "clube é dos sócios", acrescentando que há metas para atingir: "Só dependemos de nós para alcançar os objetivos e as conquistas que os sócios e os adeptos anseiam e tanto merecem".

"Ano após ano constatamos o crescimento da nossa massa associativa e daqueles que nos apoiam, naquela que é a nossa maior e mais distintiva força. Nos últimos doze meses, vimos com enorme satisfação a entrada de mais trinta e nove mil e setenta associados. É um sinal inequívoco da vitalidade e da solidez do nosso querido Benfica. E da certeza de que o futuro vai sorrir-nos, cientes de que todos os dias trabalhamos arduamente para que essa realidade vindoura seja cada vez mais vitoriosa", afirmou.

A luta por títulos desportivos é o foco. "Neste dia de festa e homenagem ao nosso benfiquismo, reitero o que disse há dias na cerimónia de entrega dos Galardões Cosme Damião: só dependemos de nós para alcançar os objetivos e as conquistas que os sócios e os adeptos anseiam e tanto merecem. É nisso que temos de estar concentrados. No nosso talento, no nosso trabalho e na nossa ambição. E sempre com o vosso apoio, a cada momento, a cada exibição, a cada dificuldade, numa mística tão própria e sempre tão nossa"



Para dentro, enviou uma mensagem de força: "O Sport Lisboa e Benfica é tão forte quanto maior e mais participativa for a sua massa adepta. O Benfica é nosso. O Benfica é dos sócios. O Benfica é, e sempre será, dos sócios, por muito que o desporto mude e outros emblemas percam a sua génese e a sua base associativa, seja aqui ou no estrangeiro. Todos juntos temos o dever de zelar pela glória do nosso clube e de contribuir ativamente para o engrandecimento da maior instituição desportiva portuguesa. E sempre com sentido de liberdade e de ativa participação. E sei, tenho a certeza, que todos o fazemos sem regatear esforços, de forma sincera e desinteressada, por puro e inabalável benfiquismo. Independentemente das várias sensibilidades, num pluralismo onde a grandeza do Benfica se renova, se reforça e estará sempre alicerçada".