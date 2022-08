Rui Costa sobre Chalana: "É um dia muito triste para todos os amantes do futebol"

O presidente do Benfica, Rui Costa, destacou a "paixão" de Chalana pelo clube encarnado e deixou uma promessa aos adeptos: "tudo farei para que a memória dele esteja bem presente"

Ainda na Dinamarca, onde o Benfica defrontou o Midtjylland, Rui Costa reagiu à morte de Fernando Chalana. Sem conseguir esconder a emoção, o líder dos encarnados recordou a "paixão" daquele que foi o seu último treinador, em 2008, antes de terminar a carreira.

"Foi meu treinador no último ano e posso até adiantar que esse mesmo ano acabou por ser o início do problema dele, pela forma como se empenhou naquele período em que não estávamos bem e tentou segurar a equipa até final da época. Foi o meu último treinador, inclusive, e sentimos, por tudo aquilo que tentou dar à equipa e não estávamos a conseguir... Sentimos isso no início dos problemas dele. Isso também revela a paixão e a dedicação pelo clube", começou por dizer Rui Costa à BTV, deixando uma promessa a todos os benfiquistas.

"Estamos a falar daquele que todos nós consideramos o maior génio do futebol português. Enquanto presidente tudo farei para que a memória dele esteja bem presente em todos os benfiquistas. Todos nós que vivemos o clube temos memória de Chalana, cada um à sua maneira, quanto mais não seja como adepto, por vê-lo fazer tanta coisa boa que fez nos campos. Tive a oportunidade de trabalhar com ele e conhecer a pessoa fantástica e humana que era. Tenho inúmeras memórias dele. É de facto um dia muito triste para toda a nação benfiquista, diria até um dia muito triste para todos os amantes do futebol. Terá com toda a certeza um lugar na história do clube para sempre, por tudo aquilo que ele fez, por aquilo que ele foi e por todas as memórias de grande satisfação que temos dele", concluiu.

O antigo futebolista Fernando Chalana morreu, esta quarta-feira, aos 63 anos, informou o Benfica, clube no qual o avançado fez grande parte da carreira. Sofria de uma doença degenerativa.