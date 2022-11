Rui Costa sobre Ronaldo: "Costumávamos chatear-lhe a cabeça todos os dias"

O presidente do Benfica recordou, esta quinta-feira, a época em que jogou por Portugal juntamente com Cristiano Ronaldo e destacou que a atual seleção é uma "boa geração".

Rui Costa, presidente do Benfica, deu uma entrevista à Sky Sports e recordou o percurso como jogador. Com o Mundial do Catar à porta, o antigo atleta recordou o ano de 2004, a última competição que disputou com as cores nacionais e a primeira de Cristiano Ronaldo, com quem dividiu o balneário.

"A primeira competição do Cristiano pela Seleção Nacional, o Euro 2004, foi a minha última, talvez penúltima. Nessa altura aconteceu uma mudança geracional, ele era uma criança muito feliz e fazia coisas nos treinos que mais ninguém fazia. Costumávamos chatear-lhe a cabeça todos os dias para que ele jogasse o mais simples possível, mas quando estávamos só nós, os mais velhos, dissemos: 'Ele é o melhor do mundo'. Já entendíamos o monstro de homem que estava lá connosco, que chegou onde chegou", começou por recordar Rui Costa, vincando que a atual seleção "é uma boa geração".

PUB

"Há muitos jogadores talentosos e que jogam nas melhores equipas e Ligas do mundo. Em termos de experiência e competitividade, eles estão muito prontos e há muitos talentos que precisam de tirar proveito de um Mundial. Espero que cheguem lá e que desfrutem do prazer de representar a Seleção Nacional", vincou. A passagem por Itália, país que considera como "segunda casa", também foi recordada.

"Estive em Itália durante 12 anos e serei sempre grato pela forma como me acolheram. Se falarmos sobre a Fiorentina ou o Milan, sinto muita nostalgia desses tempos. É verdade que sou adepto do Benfica dos pés à cabeça, mas essas duas equipas entraram no meu coração com um poder tremendo. Tive sorte em não ter jogado em mil equipas, porque sou muito apegado às que representei. Apesar de ser presidente do Benfica, a Itália continua a acompanhar regularmente a minha vida", concluiu.