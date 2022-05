Rui Costa sobre Seixal: "Continuará a ser a nossa base durante muitos anos"

JN Hoje às 18:33 Facebook

Rui Costa, presidente do Benfica, garantiu que os encarnados vão continuar com a base da formação no Seixal, apesar da intenção do clube em prosseguir para a construção da "Cidade Benfica".

"Apesar de muito se ter falado nos últimos tempos da Cidade do Benfica, que é um projeto que iremos alcançar, também, esta base do futebol no Seixal é a nossa base e continuará a ser durante muitos e muito anos. Não temos nenhum motivo para estarmos descontentes com a relação entre ambas as partes", disse o presidente do Benfica, no dia em que a equipa de sub-19 do Benfica, que venceu a Youth League, foi recebida na Câmara Municipal do Seixal.

Esta vitória é acima de tudo destes jovens jogadores. Não foi o fim da carreira deles mas sim o início. Este projeto é cada vez mais para que possamos ter cada vez mais jogadores na equipa principal", salientou.