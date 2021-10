Rui Costa termina campanha com apelo ao voto

Bernardo Monteiro Hoje às 22:24 Facebook

O candidato à presidência do Benfica pela Lista A, Rui Costa, terminou a campanha presidencial com um jantar com pessoas próximas e deixou uma mensagem de apelo ao voto.

"Espero que os nossos sócios possam mais uma vez mostrar a grandeza do clube", pediu o atual dirigente máximo das águias.

Além do pedido de afluência às urnas, amanhã, Rui Costa deixou uma mensagem final para todos os benfiquistas. "A presidência de qualquer pessoa é dela própria e mais ninguém. Serei sempre Rui Costa", afirmou o candidato.

As eleições para os órgãos sociais do Benfica para o quadriénio 2021-2025 realizam-se no sábado, com Rui Costa e Francisco Benítez a disputarem a sucessão a Luís Filipe Vieira, que ocupou o cargo de presidente durante quase 18 anos, entre novembro de 2003 e julho deste ano.

Rui Costa, que vinha desempenhando o cargo de vice-presidente, assumiu a presidência do Benfica em julho, na sequência da demissão de Luís Filipe Vieira, que foi constituído arguido no âmbito da investigação "cartão vermelho", por suspeita de vários crimes económico-financeiros.

Já Francisco Benítez, principal rosto do movimento "Servir o Benfica", foi o primeiro a anunciar a candidatura à presidência dos "encarnados", depois de nas eleições anteriores ter desistido para apoiar João Noronha Lopes, que acabou por ser derrotado por Vieira.