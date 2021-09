Rui Costa: "Todos nós temos interesse que o futebol português melhore"

JN Hoje às 20:00 Facebook

Rui Costa assistiu esta quinta-feira, pela primeira vez enquanto presidente do Benfica, à cimeira de Presidentes da Liga, promovida pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, e que decorreu na Alfândega do Porto, mostrando-se satisfeito à saída com o entendimento entre todos os clubes.

"Havia uma pequena ordem de trabalhos, sempre nos interesses do futebol português e creio que correu muito bem. É a minha primeira cimeira como presidente e fico contente por ver que há disponibilidade de todos os clubes, neste caso dos 34 clubes que estavam representados, de todos terem o mesmo interesse, que é a melhoria do futebol português e a melhoria da indústria do futebol português. Portanto, saio daqui satisfeito com isso", começou por referir o presidente das "águias" à saída da reunião.

O futuro do futebol português passa muito pelo interesse de todos e não só de dois, três, quatro ou cinco clubes

E prosseguiu: "Tudo era virado para os aspetos financeiros e para tudo aquilo que é futebol português. Foram debatidos vários temas que irão ser estudados e analisados nestes próximos dias, de forma a criar-se uma mais-valia naquilo que são os dois campeonatos do futebol português".

Os direitos televisivos também estiveram em cima da mesa na cimeira. "É um tema do interesse de todos os clubes e vai ser estudado qual é o melhor processo para chegar a um fim que sirva a todos nós. Não deverá ser difícil para ninguém pensar que o futuro do futebol português passa muito pelo interesse de todos e não só de dois, três, quatro ou cinco clubes. Todos nós temos interesse que o futebol português melhore, que as equipas estejam mais fortes e tenham mais poder financeiro e, evidentemente, ninguém quer ser prejudicado. Em nome do Benfica é óbvio que não quero sair prejudicado, mas não tenho nenhum interesse em falar sozinho do futebol português. Se o Benfica puder contribuir para a melhoria do futebol português tanto melhor", assinalou.