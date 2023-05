Rui Costa: "Um título contra ninguém mas pelo Benfica"

O Benfica foi, esta segunda-feira, recebido na Câmara Municipal de Lisboa depois de conquistar o título nacional. O presidente, Rui Costa, presidente das águias, dedicou o 38.º campeonato a Chalana.

Depois de conquistar o título no sábado e fazer a festa no Marquês de Pombal, a equipa encarnada foi recebida na Câmara Municipal de Lisboa por Carlos Moedas. "Hoje é um dia de glória, para festejar, mais do que para falar. A mensagem vai ser curta, vou tentar fazer 15 minutos à Benfica. É um orgulho, mas não esqueçam que ninguém é campeão sozinho. Os outros clubes também lutaram e sofreram. Uma palavra ao treinador Roger Schmidt. Sei que não fala português, só você sabe o que é preciso para ser campeão. Emocionalmente, fisicamente. Vê-se com a sua família. É um homem espantoso. Quando era miúdo, o meu contava sempre uma história sobre o primeiro treinador do Benfica, o Manuel Goulard, em 1904, que comprava do próprio bolso as bolas para os jogadores treinarem. Que pagava as traduções de inglês para português para os jogadores levarem e lerem livros sobre o futebol. Que mandava vir apitos de Londres para os jogadores conhecerem melhor o jogo. Ser treinador é verdadeiramente dar tudo", começou por dizer Carlos Moedas.

Depois do presidente da Câmara, seguiu-se o discurso de Rui Costa. O líder das águias agradeceu aos adeptos, aos jogadores e não esqueceu Chalana.

"Quero agradecer o compromisso por tudo o que nos fizeram sonhar esta época, à equipa técnica de Roger Schmidt, que desde o primeiro dia percebeu o que era a nossa história com a frase: 'quem ama o futebol ama o Benfica'. A pessoa que considero o grande obreiro deste feito. Muito obrigado Roger. Aos nossos jogadores, a todos eles sem exceção, lembrar que começámos a época com 39 jogadores, por toda a crença que tiveram e por terem jogado à Benfica. Muito obrigado a todos. A todo o staff que está atrás dos jogadores, sem eles não estaríamos aqui. Obrigado por toda a dedicação e apoio à equipa. Procurámos sempre uma postura positiva, capaz sempre de defender o espetáculo, valorizando o futebol português e lutando contra uma permanente crispação que em nada ajuda a nossa Liga e o nosso futebol. Assim, continuaremos a pugnar pela valorização do futebol português, devemo-lo a todos os benfiquistas. Aos que apoiam nas bancadas e aos muitos milhões que sofrem nas bancadas Termino com uma dedicatória especial. Fernando Chalana. Meu amigo, meu ídolo, ídolo de todos nós, este título também é teu e também é para ti. Conquistámos mais um título para o Benfica, contra ninguém, por nós, pelo Benfica.", concluiu.