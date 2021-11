Rui Costa: "Uma página negra que nos envergonha"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:49 Facebook

O presidente do Benfica garantiu, este sábado, que o clube encarnado apenas cumpriu o regulamento e vincou que o jogo foi "uma página negra" para o futebol português.

"Queria essencialmente lamentar o que aconteceu no Jamor. Lamentar esta página negra do futebol português e do país. O Benfica simplesmente cumpriu com o regulamento da mesma forma que o Belenenses SAD foi obrigado ir a jogo. Se o Benfica não se apresentasse, também perderia o jogo. Devemos estar todos envergonhados com o aconteceu, mas o Benfica não é responsável por esta página negra. Não nos agradou de forma nenhuma entrar em campo nestas condições. O Benfica foi, assim como o Belenenses SAD, a entrar em campo. As duas entidades não o fizeram, não seria o Benfica a fazê-lo também", começou por dizer Rui Costa, acrescentando que o Belenenses SAD não formalizou qualquer adiamento.

"Às 19:13 horas, o Benfica já estava equipado e nem sabia quantos jogadores o Belenenses SAD ia ter em campo. Não houve nenhuma informação contrária da Liga. O Benfica é alheio a essa situação. Sei em que estado está o Belenenses, o ano passado passámos por isto, hipotecámos um campeonato e uma taça pelo Covid-19. Mesmo àquela hora, não era o Benfica nem o Belenenses SAD a adiar este jogo. Conversa formal, não sabia quantos jogadores ia ter. Para além dos jogadores infetados, muitos outros estavam em casa negativos, por isso mesmo o Belenenses não sabia. Houve várias conversas, mas em nenhuma circunstância este jogo esteve para ser adiado. Àquela hora do jogo, não havia condições até porque o Belenenses não formalizou nada para que este jogo não se realizasse", vincou o líder o Benfica, sublinhando que o clube das águias se limitou a cumprir o regulamento.

"As indicações que tivemos foi para ir para dentro de campo. Ao Benfica não agradou fazer este jogo. Nem eu nem o Benfica gostámos desta situação. Fui jogador, sei como é os jogadores se sentiram dentro de campo. Os adeptos do Benfica também estavam cá presentes. De quem é a responsabilidade? De certeza que não é do Benfica ter entrado em campo. O Benfica foi obrigado a cumprir, caso contrário éramos nós a perder os três pontos. Se é justo? Não, não é. Isto agora vai ter de ser analisar. A própria DGS deveria ter uma outra posição sobre este assunto. Nós também não sabemos se estamos em risco por irmos para dentro de campo", concluiu.

O Benfica venceu (7-0), este sábado, no Jamor, o Belenenses SAD em jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga. Encontro durou apenas 45 minutos.