Rui Costa vai participar na Volta a Espanha

O ciclista português vai participar na edição deste ano da Volta a Espanha em bicicleta, anunciou esta quarta-feira a UAE Emirates.

Na lista revelada pela UAE Emirates, Rui Costa integra os corredores que têm participação prevista na Vuelta, juntamente com David De la Cruz, Davide Formolo, Fábio Aru e Jasper Philipsen.

O português não está, para já, escalado para nenhuma das outras grandes voltas, Tour e Giro. Na equipa estão também os irmãos Ivo e Rui Oliveira, mas os dois portugueses não integram nenhuma das listas reveladas.

Na Volta a França, a UAE Emirates anunciou as presenças de Tadej Pogacar, terceiro classificado da Vuelta do ano passado, Davide Formolo, David De la Cruz, Fábio Aru e Alexander Kristoff.

Já na Volta a Itália, a equipa vai contar com Fernando Gaviria, Maximiliano Richeze, Sebastian Molano, Brandon McNulty, Joe Dombrowski, Valerio Conti e Diego Ulissi.

"Em cada alinhamento misturamos os objetivos, com um equilíbrio entre trepadores, 'sprinters' e corredores versáteis que podem ganhar etapas. Os alinhamentos finais ainda vão ser confirmados, o que deve acontecer nas próximas semanas", refere a equipa em comunicado.

A temporada do WorldTour, interrompida pela pandemia de coronavírus em meados de março, deve ser retomada no início de agosto, com a clássica Strade Bianche, em Itália, dia 01, e a Volta à Polónia, de 05 a 09.

Com todo o calendário reajustado, o Tour de França será de 29 de agosto a 20 de setembro, o Giro de Itália será de 3 a 25 de outubro e a Vuelta de 20 de outubro a 8 de novembro.