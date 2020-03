Rui Costa: "Vamos cumprir o que nos é pedido, proteger-nos e proteger quem está ao nosso lado"

Luís Antunes Hoje às 17:06 Facebook

Rui Costa deixa mensagem de apoio, solidariedade e consciencialização com o pedido da "prenda que queria", neste domingo em que cumpre 48 anos. Jogador não esquece "sofrimento" em Itália

Rui Costa, atual administrador da SAD do Benfica, deixou na manhã deste domingo uma mensagem de apoio e solidariedade a todos que lutam e sofrem com a propagação do coronavirus.

"Não está a ser fácil para ninguém, mas tenho a certeza que está a ser mais duro para alguns. Refiro-me a todos os que estão na "linha da frente" a combater este inimigo invisível e, como não poderia deixar de ser, aos familiares e amigos dos nossos 100 compatriotas que faleceram nos últimos dias, vítimas desta terrível ameaça global", escreveu o antigo internacional no site do clube da Luz.

No dia do seu 48 aniversário, envolto num contexto de profunda tristeza, revelou a "prenda que queria". "Não posso desejar outra que não seja esta: vamos todos - porque só assim faz sentido - cumprir aquilo que nos é pedido a cada instante. Vamos proteger-nos, vamos proteger quem está ao nosso lado e cuidar uns dos outros. É tudo o que tenho vontade de pedir, na certeza de que, se assim for, em breve estaremos de volta à normalidade das nossas vidas e também a desfrutar do Futebol que tanto amamos", sublinhou num alerta para a consciencialização do problema.

Por outro lado, também não esqueceu os inúmeros amigos fruto da sua passagem por Florença e Milão. "Não posso deixar de lembrar os muitos amigos que tenho em Itália. Um país maravilhoso que me acolheu - a mim e à minha família - durante 12 anos de uma forma que jamais esquecerei. Itália é hoje o país com mais mortes causadas por esta doença e esse sofrimento magoa-nos a todos, como também nos continua a magoar a velocidade com que este vírus se vai espalhando por todo o mundo".