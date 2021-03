Rui Ferreira deixa o Felgueiras para assumir comando técnico do Feirense

Nuno Barbosa Hoje às 15:31 Facebook

Está encontrado o sucessor de Filipe Rocha no comando técnico do Feirense. De acordo com as informações recolhidas pelo JN, Rui Ferreira foi o escolhido pela SAD fogaceira para dirigir a equipa no que falta jogar da presente temporada. E a oficialização será feita ainda esta segunda-feira.

Certo é que Rui Ferreira encontrava-se vinculado ao Felgueiras, do Campeonato de Portugal, clube que já anunciou a partida do treinador.

"Rui Ferreira deixa o comando técnico da nossa equipa. Aquando da sua contratação, uma das condições era a de que, surgindo a oportunidade de treinar num dos campeonatos profissionais, ficaria livre. Essa oportunidade surgiu e Rui Ferreira não pôde dizer que não a esse salto na sua carreira de treinador. Ao Rui Ferreira, o FC Felgueiras deseja a melhor sorte do mundo e agradece todo o trabalho desenvolvido ao nosso serviço. Nas próximas horas divulgaremos a solução que vinha sendo pensada para esta hipótese", pode ler-se no comunicado do Felgueiras.

Em 12 jogos pelo Felgueiras, somou cinco vitórias, seis empates e apenas uma derrota. Recorde-se que Rui Ferreira já treinou a equipa sub-23 do Feirense, em 2019/20, pelo que se trata de um regresso a casa pela porta grande.