Rui Ferreira renova pelo Feirense até 2024

Bom trabalho desenvolvido pela equipa técnica foi recompensado pela SAD fogaceira.

Chegado ao clube na parte final da época passada, oriundo do Felgueiras, Rui Ferreira vê na renovação "um reconhecimento do trabalho que tem vindo a ser feito" desde então, o qual tem tido como ponto central a aposta em jovens talentos. "Criámos uma equipa com espírito vencedor, com muita humildade e vontade de trabalhar. A atitude em campo é o ADN do Feirense", reforça.

O técnico renova o vinculo que o liga ao clube de Santa Maria da Feira por mais duas temporadas, "um passo sempre importante para dar ainda mais estabilidade" ao projeto delineado pela SAD fogaceira. "A duração do contrato reforça o conhecimento de ambas as partes para se dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser realizado e, naturalmente, reflete a satisfação da Administração e da equipa técnica", acredita Rui Ferreira.

Ao cabo de 13 jornadas, o Feirense é terceiro classificado na Liga 2, com 26 pontos, menos três do que o líder, o Benfica B. No próximo sábado, os fogaceiros recebem o Penafiel. O jogo arranca às 11 horas.