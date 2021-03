Rui Fonte de regresso ao treino sem limitação

JN/Agências Hoje às 18:14 Facebook

O avançado português Rui Fonte integrou esta sexta-feira o treino do S. C. Braga sem limitações e pode ser opção para o treinador, Carlos Carvalhal, cerca de oito meses depois de uma grave lesão no joelho esquerdo.

O jogador, de 30 anos, sofreu uma rutura do ligamento cruzado do joelho esquerdo a 20 de julho de 2020, num jogo com o Tondela, da 33.ª jornada da Liga da época passada.

Segundo informação do clube, Rui Fonte integrou os trabalhos sem limitações, após longa recuperação e pode passar a ser opção para o técnico nos treinos, precisando de adquirir ritmo competitivo.